Колибри и их алкогольные предпочтения - исследование 0 89

В мире животных
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Колибри и их алкогольные предпочтения - исследование

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли решили выяснить, насколько часто колибри употребляют алкоголь.

 

Дело в том, что как цветочный нектар, так и сладкая вода в специализированных кормушках подвергаются брожению под воздействием микроорганизмов. Если рассмотреть стандартную кормушку для колибри с двадцатипроцентным раствором сахарозы, то за две недели в ней может накопиться 0,05% этанола. На первый взгляд, это небольшое количество, однако стоит учесть, что колибри ежедневно потребляют жидкости, эквивалентные 80% их массы. Таким образом, общее количество алкоголя, которое они усваивают, хоть и незначительное, все же нельзя считать пренебрежимо малым.

Кроме того, колибри не против и более крепких напитков: в ходе эксперимента им предлагали кормушки с сахарной водой без этанола и с 1% этанола, и колибри с одинаковым удовольствием пили как воду без спирта, так и с ним. Однако при увеличении уровня спирта до 2% птицы стали реже подходить к такой кормушке, хотя все равно продолжали пить. В итоге количество алкоголя, потребляемого из двухпроцентной кормушки, соответствовало тому, что они получали из однопроцентной. Можно утверждать, что колибри не против выпить, но знают свою меру. Вероятно, алкоголь, который они употребляют, не успевает оказать влияние на их поведение, так как быстро перерабатывается их обменом веществ.

Что касается нектара, то содержание этанола в цветах до сих пор не измерялось систематически. (Тем не менее, для некоторых растений такие данные имеются: например, известно, что у некоторых пальм в нектаре может содержаться до 3,8% спирта.) Поэтому следующим шагом для исследователей станет оценка уровня алкоголя в цветах, на которых питаются колибри, а также проведение аналогичных экспериментов с медососами и нектарницами — двумя другими семействами птиц, которые также питаются нектаром. Несколько лет назад мы сообщали о том, что пьяные птицы путаются в песнях, но тогда речь шла об амадинах, которые находились в лаборатории и не имели выбора, пить или не пить. В случае с колибри удалось впервые продемонстрировать, что некоторые птицы не испытывают сильного отвращения к спирту и готовы немного выпить без какого-либо принуждения.

