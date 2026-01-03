Медный дятел (Colaptes mexicanus) обитает в полупустынных и пустынных регионах. В Южной Америке полевой золотой дятел (Colaptes campestris) встречается, в частности, на пампе, где отсутствуют деревья. При наличии подходящих условий он предпочитает гнездиться в дуплах, а в безлесных зонах выкапывает норы в обрывах или старых термитниках.

Земляной дятел (Geocolaptes olivaceus, на фото) из Южной Африки обитает в открытых пространствах, добывает пищу на земле и устраивает гнезда в норах.

Также известны случаи, когда «типичные» виды дятлов гнездятся в безлесных районах — например, большой пестрый дятел был замечен в оренбургской степи.