Цистит является распространенным заболеванием мочевого пузыря у кошек. Специалисты из коллегии ветеринаров Бадахоса обсудили возможные причины этого состояния и методы его лечения. Об этом сообщает испанский ветеринарный портал animalshealth.es.

По словам экспертов, цистит у кошек часто имеет хронический характер, чаще наблюдается у самцов и может быть вызван различными факторами. Основными причинами являются бактериальные инфекции и образование кристаллов солей в моче. Оба этих фактора приводят к раздражению мочевого пузыря и вызывают болевые ощущения в мочевыводящих путях. «Это угрожающее жизни состояние, требующее срочной ветеринарной помощи», – подчеркивают специалисты.

К другим причинам можно отнести изменения в рационе, травмы и стрессовые ситуации. В частности, несбалансированное питание и недостаток жидкости могут способствовать образованию кристаллов и камней в мочевыводящих путях. Также цистит может развиться из-за резких изменений в окружающей среде или стрессовых событий, таких как появление новых животных или людей в жизни питомца.

Основные симптомы цистита включают затрудненное мочеиспускание («зависание» над лотком) или выделение мочи вне лотка, наличие крови в моче, чрезмерное вылизывание области половых органов и общие признаки дискомфорта. При появлении одного или нескольких из этих симптомов животное необходимо немедленно показать ветеринару, советуют специалисты.

Лечение обычно включает применение противомикробных препаратов (в случае бактериальной инфекции), а также изменение рациона для предотвращения образования кристаллов и камней. В особо тяжелых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления камней или очистки мочевыводящих путей.

Специалисты напоминают, что профилактика цистита у кошек включает обеспечение сбалансированного питания, постоянный доступ к чистой пресной воде, а также уход за лотком и внимание к эмоциональному состоянию питомца.