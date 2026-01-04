Свиньи способны выражать свои эмоции, используя хрюканье, ворчание и визг. Как же понять, когда свинье хорошо, а когда плохо, основываясь на этих звуках? На скотобойне свинье, вероятно, некомфортно, тогда как поросенок, сосущий молоко, испытывает радость. Сравнив различные ситуации и соответствующие им звуки, можно выявить закономерности свиного эмоционального «языка», а также обучить компьютерный алгоритм распознавать свиные эмоции.

Искусственный интеллект стал помощником ученых в распознавании эмоций, выражаемых свиньями через хрюканье.

Алгоритму было предоставлено почти семь с половиной тысяч звуковых сигналов, включая всхрюкивания и визги, от нескольких сотен свиней различных возрастов, чтобы он научился различать положительные и отрицательные эмоции. В ходе тестирования на других свиньях алгоритм демонстрировал точность в 92% при определении их эмоционального состояния.

Кроме того, исследование выявило некоторые закономерности: когда свинье хорошо, она издает короткие звуки с небольшими изменениями высоты, обычно переходя с более высокой частоты на более низкую.

В случае, если свинье плохо, ее звуки становятся высокочастотными, и это уже не короткое похрюкивание, а продолжительный визг — именно такие звуки часто слышат опытные фермеры. Авторы исследования утверждают, что в спектре свиных звуков существует множество нюансов, которые могут более детально рассказать о состоянии свиньи.