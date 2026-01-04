Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эмоции свиней: исследование их хрюканья 0 136

В мире животных
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эмоции свиней: исследование их хрюканья

Свиньи способны выражать свои эмоции, используя хрюканье, ворчание и визг. Как же понять, когда свинье хорошо, а когда плохо, основываясь на этих звуках? На скотобойне свинье, вероятно, некомфортно, тогда как поросенок, сосущий молоко, испытывает радость. Сравнив различные ситуации и соответствующие им звуки, можно выявить закономерности свиного эмоционального «языка», а также обучить компьютерный алгоритм распознавать свиные эмоции.

 

Искусственный интеллект стал помощником ученых в распознавании эмоций, выражаемых свиньями через хрюканье.

Алгоритму было предоставлено почти семь с половиной тысяч звуковых сигналов, включая всхрюкивания и визги, от нескольких сотен свиней различных возрастов, чтобы он научился различать положительные и отрицательные эмоции. В ходе тестирования на других свиньях алгоритм демонстрировал точность в 92% при определении их эмоционального состояния.

Кроме того, исследование выявило некоторые закономерности: когда свинье хорошо, она издает короткие звуки с небольшими изменениями высоты, обычно переходя с более высокой частоты на более низкую.

В случае, если свинье плохо, ее звуки становятся высокочастотными, и это уже не короткое похрюкивание, а продолжительный визг — именно такие звуки часто слышат опытные фермеры. Авторы исследования утверждают, что в спектре свиных звуков существует множество нюансов, которые могут более детально рассказать о состоянии свиньи.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как справиться с интенсивной линькой у кошки
Изображение к статье: Почему морской конек плавает в вертикальном положении?
Изображение к статье: Почему одни слоны способны издавать звуки, а другие нет
Изображение к статье: Колибри и их алкогольные предпочтения - исследование

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт
Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео