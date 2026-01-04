Постоянная линька у кошек может свидетельствовать о нехватке витаминов и микроэлементов, а в некоторых случаях — быть следствием перенесенных заболеваний. Однако чаще всего такая линька возникает из-за недостаточного ухода за питомцем, отмечает Надежда Румянцева, эксперт международной категории по грумингу кошек.

«Линька у кошек может быть сезонной. Это естественный процесс смены шерсти, который происходит регулярно. Обычно он наблюдается весной, реже осенью. Также линька может происходить после беременности и родов», — рассказала она.

Владельцы домашних животных часто сталкиваются с проблемой постоянной линьки. Это, как правило, следствие недостаточного ухода за питомцем. «Постоянная линька возникает при отсутствии регулярного ухода и купания. Либо если во время груминга используются неподходящие средства для кожи и шерсти кошки. Например, средства для собак не всегда подходят для кошек. Кроме того, кошки более чувствительны к эфирным маслам, которые хорошо переносятся собаками», — пояснила эксперт.

Также важно учитывать климатические условия, в которых живет кошка. Чрезмерная линька может быть вызвана сухим воздухом в квартире. Эта проблема особенно актуальна зимой, когда включено отопление, и летом, когда работает кондиционер, добавила она.

Эксперт развеяла несколько мифов, связанных с линькой у кошек. Например, многие считают, что бритье поможет справиться с избыточным выпадением шерсти. Однако это не так. Бритье лишь усугубит проблему. Кошка продолжит терять шерсть, а сбритые волоски будут иметь острые края, что может привести к проблемам с ЖКТ при их заглатывании.

Другой распространенный миф заключается в том, что достаточно вычесать кошку пуходеркой, чтобы уменьшить количество шерсти. «Кошка будет терять столько шерсти, сколько вы будете вычесывать. К созревшей шерсти приклеится здоровая, растущая шерсть. Поэтому важно хорошо помыть кошку и удалить омертвевшую шерсть с помощью специального ухода», — уточнила она.

Еще один миф касается частоты мытья кошки. Многие владельцы считают, что достаточно раз в полгода посещать грумера. Некоторые даже полагают, что кошка сама может поддерживать чистоту своей шерсти. «Клетки кожи у кошки обновляются каждый месяц, поэтому животное нужно регулярно мыть», — добавила Надежда Румянцева.

В период активной линьки эксперт рекомендует мыть кошку с интервалом 7-14 дней, в зависимости от породы. Перед мытьем важно тщательно расчесать кошку, избавиться от колтунов, сделать пилинг с фруктовыми кислотами, затем помыть шампунем для глубокой очистки, а затем использовать уходовой шампунь и кондиционер. После этого с помощью компрессора следует удалить остатки шерсти. В дальнейшем мытье необходимо повторять с регулярностью раз в один-два месяца. При таком подходе кошка всегда будет выглядеть ухоженной, а естественная потеря шерсти станет практически незаметной.