Не проблема: как долго таракан может обходиться без головы и что этому способствует

В мире животных
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не проблема: как долго таракан может обходиться без головы и что этому способствует

Существует мнение, что в случае ядерной катастрофы на Земле выживут только тараканы! Проверить это утверждение сложно, но один удивительный факт о выносливости тараканов уже давно подтвержден. Да, это действительно так! Тараканы способны жить без головы на протяжении нескольких недель.

 

Чтобы понять, почему тараканы, как и многие другие насекомые, могут пережить обезглавливание, стоит провести аналогию с человеком. Во-первых, при потере головы у человека или крупного млекопитающего происходит значительная потеря крови, что приводит к резкому снижению кровяного давления, затрудняющему транспортировку кислорода и питательных веществ к жизненно важным органам. Кроме того, дыхание у людей осуществляется через рот или нос, и эта критически важная функция контролируется мозгом, поэтому без головы дыхание останавливается.

Однако у тараканов нет кровяного давления, как у людей. У этих насекомых незамкнутая кровеносная система, где давление значительно ниже. После потери головы кровь на месте среза просто свернется.

Дышат эти существа через стигмы — небольшие отверстия, расположенные в различных частях тела. Они направляют воздух непосредственно к тканям через трахеи, и этот процесс не контролируется мозгом, а также насекомым не требуется переносить кислород через кровь.

Но как же таракан сможет существовать безо рта? Неужели он не будет испытывать голод? Тараканы являются пойкилотермами, то есть хладнокровными существами. Им требуется значительно меньше пищи, чем, например, людям. Поэтому, если насекомое не заболеет или не станет жертвой хищника, оно может спокойно жить несколько недель.

Без мозга тело таракана также продолжает функционировать, выполняя простые действия и рефлексы. Все дело в ганглиях — скоплениях нервной ткани, распределенных по каждому сегменту тела и способных выполнять основные нервные функции. Все эти особенности насекомого позволяют ему выживать даже после потери головы.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
