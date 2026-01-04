Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»? 0 378

В мире животных
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?

Каждая кошка, услышав «кс-кс» или «кис-кис-кис», непременно обернется. Но что же именно привлекает их внимание к этому звуку?

 

Существует несколько объяснений этого явления. Одной из причин является опыт. В разных странах люди зовут кошек по-разному, используя схожие звуки. Например, в России это «кс-кс», в Турции — «пш-пш», а в Чехии — «чи-чи-чи». В данном случае животные реагируют не столько на сам звук, сколько на сигнал, который он передает. Обычно мы зовем котов, когда хотим их погладить или покормить. Питомцы запоминают эти моменты и поэтому с радостью бегут на наш зов.

Другая теория утверждает, что звук «кс-кс» напоминает шипение, которое издают кошки, когда они злы или напуганы. Котята, растущие в таких условиях, понимают, что если мама издает этот агрессивный звук, значит, что-то не так. Поэтому с раннего возраста кошки осознают, что такой звук требует внимания. Когда мы зовем их таким образом, питомцы могут подумать, что мы пытаемся их предупредить — они идут на звук, зная, что мы сделаем все возможное, чтобы их защитить.

Еще одна гипотеза связана с имитацией природных звуков. Звук «кс-кс» или «пш-пш» может быть звукоподражанием различным звукам, которые встречаются в природе, например, шуршанию листьев или мелким когтям другого животного, царапающим землю. Некоторые кошки могут воспринимать это как звук птицы или жужжание интересного насекомого. Все эти звуки ассоциируются с охотой и весельем, если у вас развит инстинкт хищника!

Ученые также подчеркивают, что дело в самом звуке «с», который воспроизводится на высокой частоте. Диапазон слуха кошек достигает 85 кГц, в то время как у людей — всего 20 кГц. Звуки «кс-кс» и «кис-кис» очень резкие и редко встречаются в привычной среде. Однако они могут напоминать высокочастотные звуки грызунов! Именно поэтому кошек может привлекать такое необычное «обращение».

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как справиться с интенсивной линькой у кошки
Изображение к статье: Почему морской конек плавает в вертикальном положении?
Изображение к статье: Почему одни слоны способны издавать звуки, а другие нет
Изображение к статье: Колибри и их алкогольные предпочтения - исследование

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт
Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео