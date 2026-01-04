Каждая кошка, услышав «кс-кс» или «кис-кис-кис», непременно обернется. Но что же именно привлекает их внимание к этому звуку?

Существует несколько объяснений этого явления. Одной из причин является опыт. В разных странах люди зовут кошек по-разному, используя схожие звуки. Например, в России это «кс-кс», в Турции — «пш-пш», а в Чехии — «чи-чи-чи». В данном случае животные реагируют не столько на сам звук, сколько на сигнал, который он передает. Обычно мы зовем котов, когда хотим их погладить или покормить. Питомцы запоминают эти моменты и поэтому с радостью бегут на наш зов.

Другая теория утверждает, что звук «кс-кс» напоминает шипение, которое издают кошки, когда они злы или напуганы. Котята, растущие в таких условиях, понимают, что если мама издает этот агрессивный звук, значит, что-то не так. Поэтому с раннего возраста кошки осознают, что такой звук требует внимания. Когда мы зовем их таким образом, питомцы могут подумать, что мы пытаемся их предупредить — они идут на звук, зная, что мы сделаем все возможное, чтобы их защитить.

Еще одна гипотеза связана с имитацией природных звуков. Звук «кс-кс» или «пш-пш» может быть звукоподражанием различным звукам, которые встречаются в природе, например, шуршанию листьев или мелким когтям другого животного, царапающим землю. Некоторые кошки могут воспринимать это как звук птицы или жужжание интересного насекомого. Все эти звуки ассоциируются с охотой и весельем, если у вас развит инстинкт хищника!

Ученые также подчеркивают, что дело в самом звуке «с», который воспроизводится на высокой частоте. Диапазон слуха кошек достигает 85 кГц, в то время как у людей — всего 20 кГц. Звуки «кс-кс» и «кис-кис» очень резкие и редко встречаются в привычной среде. Однако они могут напоминать высокочастотные звуки грызунов! Именно поэтому кошек может привлекать такое необычное «обращение».