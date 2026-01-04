Baltijas balss logotype
Почему морской конек плавает в вертикальном положении?

В мире животных
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему морской конек плавает в вертикальном положении?

Возможно, это связано с утратой хвостового плавника.

 

Морские коньки обитают в прибрежных водах. Чтобы противостоять поверхностным волнам и обеспечить маскировку, они научились цепляться хвостом за водоросли, кораллы и другие подводные объекты. В результате у коньков исчез хвостовой плавник, и они начали использовать спинной плавник для передвижения.

Этот плавник создает импульс, направленный поперек продольной оси тела, что позволяет рыбкам передвигаться почти в вертикальном положении, поскольку плавник толкает их вперед. Такое положение тела обеспечивается самым крупным отделом плавательного пузыря, расположенным в голове.

