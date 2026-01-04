Однако ни голосовые связки, ни хобот не играют здесь решающей роли.

Исследователи из Венского университета и их коллеги провели обширные наблюдения, используя термочувствительные камеры для записи слонов и сопоставляя видео с издаваемыми ими звуками. В результате выяснилось, что слоны издают звуки, используя свои губы. Сжав губы, они с силой выталкивают воздух, что вызывает вибрацию и создает высокий звенящий звук. Мы тоже можем это сделать, но наш звук будет менее мощным.

Ученые подчеркивают, что не все слоны способны пищать, что позволяет предположить, что этому навыку они учатся друг у друга. Например, африканские слоны вообще не издают таких звуков — возможно, потому что никогда не слышали, что это возможно.