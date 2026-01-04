Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему одни слоны способны издавать звуки, а другие нет 0 83

В мире животных
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему одни слоны способны издавать звуки, а другие нет

Азиатские слоны способны издавать звуки, напоминающие писк крупной мыши или скрип влажного пальца по стеклу.

 

Однако ни голосовые связки, ни хобот не играют здесь решающей роли.

Исследователи из Венского университета и их коллеги провели обширные наблюдения, используя термочувствительные камеры для записи слонов и сопоставляя видео с издаваемыми ими звуками. В результате выяснилось, что слоны издают звуки, используя свои губы. Сжав губы, они с силой выталкивают воздух, что вызывает вибрацию и создает высокий звенящий звук. Мы тоже можем это сделать, но наш звук будет менее мощным.

Ученые подчеркивают, что не все слоны способны пищать, что позволяет предположить, что этому навыку они учатся друг у друга. Например, африканские слоны вообще не издают таких звуков — возможно, потому что никогда не слышали, что это возможно.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Колибри и их алкогольные предпочтения - исследование
Изображение к статье: Существуют ли дятлы вне лесных массивов?
Изображение к статье: Как ухаживать за игуаной
Изображение к статье: Ветеринары раскрыли причины цистита у кошек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: L«Equipe составил символическую сборную лучших игроков 2025 года. Чем примечателен состав?
Спорт
Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных
Изображение к статье: Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле
В мире
Изображение к статье: Не проблема: как долго таракан может обходиться без головы и что этому способствует
В мире животных
Изображение к статье: Можно ли повторно заваривать чай? Вредно ли это для здоровья?
Еда и рецепты
Изображение к статье: L«Equipe составил символическую сборную лучших игроков 2025 года. Чем примечателен состав?
Спорт
Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео