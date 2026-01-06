Комары рода Aedes зимуют только в виде яиц, которые откладываются в водоемах. В то время как малярийные комары Anopheles и Culex укрываются от холодов в дуплах, норах и подвалах.

Чаще всего они впадают в спячку, однако некоторые популяции могут размножаться даже зимой в затопленных подвалах.

Большинство мух переживает зимние холода в почве, тогда как комнатные мухи остаются в помещениях. Если в заброшенной деревенской избе разжечь печь, то «разбуженные» теплом мухи выберутся из подпола или чердака.