Как правильно выбрать качественный корм для кошек и собак: рекомендации для владельцев

В мире животных
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно выбрать качественный корм для кошек и собак: рекомендации для владельцев

Уход за домашними животными — это не только радость, но и ответственность, требующая внимательного подхода к их питанию. Многие владельцы не знают, как правильно выбирать корм, что может негативно сказаться на здоровье их питомцев. В этой статье мы обсудим, как правильно подбирать корм для кошек и собак.

 

При выборе корма для вашего питомца важно учитывать наличие влаги в продукте. Влажные корма помогают животным получать необходимую воду, что способствует улучшению пищеварения и предотвращает обезвоживание.

Сухие корма могут усугубить обезвоживание, что, в свою очередь, может привести к серьезным заболеваниям, таким как почечная недостаточность и инфекции мочевыводящих путей. Влажная пища лучше усваивается и помогает уменьшить раздражение и вздутие живота.

Содержание влаги в корме является ключевым фактором, определяющим процентное соотношение других компонентов в рационе. Хотя владельцы домашних животных часто сравнивают корма по количеству питательных веществ, минералов и белков, это не всегда является правильным подходом.

Если ваш питомец предпочитает сухой корм, рекомендуется увеличить его влажность, добавив воду перед кормлением. Также можно предложить сырые кости или добавить непастеризованное молоко, чтобы повысить уровень влаги в рационе. Вода — один из важнейших элементов в питании кошек и собак.

