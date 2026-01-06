Baltijas balss logotype
Какого цвета хамелеон, когда не маскируется? 0 84

В мире животных
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какого цвета хамелеон, когда не маскируется?

Скорее всего, сероватого.

 

Хамелеоны всегда имеют определённый окрас, так как в их коже содержатся хроматофоры — клетки с пигментами. Цвет этих ящериц не всегда служит для маскировки. Он скорее отражает эмоциональное состояние рептилии и зависит от того, находятся ли клетки с пигментами в сжатом или расправленном состоянии, а также от их расположения — близко к поверхности кожи или глубже.

В редкие моменты, когда влияние хроматофоров минимально, хамелеон, как правило, будет светло-серым или серовато-бежевым. Тем не менее, это может варьироваться в зависимости от конкретного вида, которых насчитывается около двухсот.

Оставить комментарий

