Хамелеоны всегда имеют определённый окрас, так как в их коже содержатся хроматофоры — клетки с пигментами. Цвет этих ящериц не всегда служит для маскировки. Он скорее отражает эмоциональное состояние рептилии и зависит от того, находятся ли клетки с пигментами в сжатом или расправленном состоянии, а также от их расположения — близко к поверхности кожи или глубже.

В редкие моменты, когда влияние хроматофоров минимально, хамелеон, как правило, будет светло-серым или серовато-бежевым. Тем не менее, это может варьироваться в зависимости от конкретного вида, которых насчитывается около двухсот.