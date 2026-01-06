Слонихи рожают потомство только раз в 4–5 лет. Беременность у слонов продолжается 20–22 месяца, что делает её самой продолжительной среди млекопитающих.

Среди сумчатых животных наблюдается самая короткая беременность. Абсолютным рекордсменом является большой бандикут, обитающий в Австралии и Новой Гвинее. Время вынашивания его детенышей составляет всего 12–13 дней.

У барсука срок беременности варьируется в зависимости от времени года, когда произошло спаривание. Если это произошло летом, то потомство появится на свет через 271–300 дней, а если зимой — через 400–450 дней.

У горностая от момента оплодотворения до начала эмбрионального развития может пройти до 270 дней. Беременность «запускается» в марте следующего года (независимо от времени спаривания), а детеныши появляются в апреле-мае.