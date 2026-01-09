Baltijas balss logotype
Почему кошки быстрее усваивают человеческий язык, чем младенцы

В мире животных
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошки быстрее усваивают человеческий язык, чем младенцы

Недавнее исследование продемонстрировало, что домашние питомцы могут усваивать слова быстрее, чем человеческие малыши.

Группа ученых из Университета Абадзу в Японии под руководством Саго Такэги провела эксперимент с 31 взрослой кошкой, используя методики, применяемые для изучения языкового развития у детей. Кошки смогли ассоциировать вымышленные термины с изображениями всего после четырех повторений, что значительно быстрее, чем это требуется младенцам (16–20 повторений).

Во время тестирования животные смотрели на экран с мультфильмами, при этом транслировались аудиозаписи голосов их владельцев. Когда слова не совпадали с изображениями, кошки показывали замешательство, проводя на 33 % больше времени за рассматриванием экрана.

Исследование подтверждает, что кошки внимательно следят за человеческим общением и способны быстро формировать ассоциации между словами и объектами.

Ученые подчеркивают необходимость дополнительных исследований, чтобы выяснить, уникальны ли эти способности для кошек или характерны и для других видов.

#животные #Япония #общение #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
