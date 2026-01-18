Если у кота выпадают усы (вибриссы), это вовсе не обязательно означает наличие у него проблем со здоровьем. И все-таки порой имеет смысл обратиться к специалисту, считают ветеринары.

Если кот ненароком сломает вибриссы, они отрастут вновь, при условии что фолликул не поврежден. На отращивание новых усов уходит от 40 до 90 дней.

Есть и иные причины потери вибриссов:

аллергия; некоторые медикаменты; грибковые, бактериальные либо паразитарные кожные инфекции; миски неправильного размера; повышенная выработка кожного сала. различные травмы.

Зачем же нужны вибриссы?