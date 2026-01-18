Если у кота выпадают усы (вибриссы), это вовсе не обязательно означает наличие у него проблем со здоровьем. И все-таки порой имеет смысл обратиться к специалисту, считают ветеринары.
Если кот ненароком сломает вибриссы, они отрастут вновь, при условии что фолликул не поврежден. На отращивание новых усов уходит от 40 до 90 дней.
Есть и иные причины потери вибриссов:
аллергия;
некоторые медикаменты;
грибковые, бактериальные либо паразитарные кожные инфекции;
миски неправильного размера;
повышенная выработка кожного сала.
различные травмы.
Зачем же нужны вибриссы?
Для оценки окружающей среды;
для избегания возможных опасностей для морды и глаз;
помогают лучше охотиться в ночное время суток;
с помощью усов кот понимает, сумеет ли он втиснуться в узкий проем.
