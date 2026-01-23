Baltijas balss logotype
Тараканы меняют решения в состоянии стресса 0 132

В мире животных
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тараканы меняют решения в состоянии стресса

Недавнее исследование показало, что тараканы, подвергнутые мягкому стрессу, например лёгкой вибрации или воздействию света, демонстрируют изменённое поведение при принятии решений.

В нормальном состоянии они предпочитают тёмные и тесные укрытия, что соответствует их природным инстинктам. Однако в стрессовой ситуации их поведение становится менее предсказуемым и более «исследовательским»: они чаще выбирают менее предпочтительные, но новые или более открытые укрытия.

Такая поведенческая гибкость, вероятно, является адаптивной стратегией выживания. В природе стресс часто служит сигналом опасности или изменения условий в текущем убежище, и быстрая смена стратегии может повысить шансы на обнаружение более безопасного места.

Изучение этого механизма у насекомых помогает лучше понять фундаментальные принципы принятия решений под давлением у более сложных животных.

Читайте нас также:
#наука #безопасность #стресс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

