В нормальном состоянии они предпочитают тёмные и тесные укрытия, что соответствует их природным инстинктам. Однако в стрессовой ситуации их поведение становится менее предсказуемым и более «исследовательским»: они чаще выбирают менее предпочтительные, но новые или более открытые укрытия.

Такая поведенческая гибкость, вероятно, является адаптивной стратегией выживания. В природе стресс часто служит сигналом опасности или изменения условий в текущем убежище, и быстрая смена стратегии может повысить шансы на обнаружение более безопасного места.

Изучение этого механизма у насекомых помогает лучше понять фундаментальные принципы принятия решений под давлением у более сложных животных.