В Британии вырос спрос на собак для личной охраны

В мире животных
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Британии вырос спрос на собак для личной охраны

В Великобритании резко вырос спрос на собак для личной охраны. Все больше людей покупают или обучают крупных собак для защиты домов и семей из-за роста преступности. При этом рынок таких животных практически не регулируется.

Ранее собаки-телохранители были доступны в основном богатым людям и профессиональным службам безопасности. Теперь ими все чаще интересуются обычные граждане. Поставщики и дрессировщики говорят о заметном росте запросов, особенно за последний год.

На верхнем уровне рынка специально выведенные и обученные собаки продаются за десятки тысяч фунтов стерлингов. Это, как правило, немецкие и бельгийские овчарки, доберманы, ротвейлеры и кане корсо. Их учат атаковать, удерживать и отпускать человека по команде. Такие животные рекламируются как домашние питомцы, которые одновременно выполняют охранную функцию.

Одновременно расширяется и более доступный сегмент рынка. Дрессировщики предлагают курсы "личной защиты" для обычных домашних собак. При этом единых стандартов обучения, контроля или оценки пригодности животных не существует.

С юридической точки зрения собаки-телохранители не имеют особого статуса. Закон рассматривает их так же, как любых других собак. Ответственность зависит не от того, как животное рекламируется, а от его поведения и контроля со стороны владельца. Юристы предупреждают, что специальная охранная дрессировка может даже увеличить уголовную ответственность хозяина, поскольку собаку могут расценить как оружие.

Число нападений собак в стране растет, но в официальной статистике охранные собаки не выделяются отдельно. Страховые компании, как правило, не покрывают риски, связанные с животными, обученными кусаться, что оставляет владельцев без финансовой защиты.

Защитники животных фиксируют рост жалоб. Большинство из них связано с жесткими методами дрессировки. В организациях опасаются, что собаки все чаще воспринимаются как средство безопасности, а не как живые существа с собственными потребностями и ограничениями.

Профессиональные кинологи также предупреждают о рисках. По их словам, многие владельцы не понимают, сколько ответственности и навыков требует такая собака. Даже хорошо обученное животное может неправильно отреагировать в стрессовой ситуации, а после охранной подготовки собака фактически перестает быть обычным домашним питомцем.

#животные #преступность #безопасность #собаки #обучение #дрессировка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
