Русская пословица символизирует полную невозможность какого-либо события. Создатели этой фразы были уверены, что раки — обитатели речного дна — никогда не покинут свою среду обитания, не выйдут на сушу и, тем более, не начнут свистеть. Современная наука подтверждает это: речные раки действительно не способны на подобные действия.

Однако, если обратить внимание на других представителей ракообразных, можно обнаружить удивительные вокальные способности. Из примерно 40 тысяч известных видов ракообразных не все строго привязаны к водной среде, и некоторые из них умеют издавать звуки.

Наиболее известными являются крабы-скрипачи, или манящие крабы (на фото выше), которые обитают в приливной зоне тропических морей и могут долго находиться на суше. Свистеть они не могут, так как для этого необходимы легкие, а крабы, хотя и выходят на сушу, дышат жабрами, как и их водные сородичи. Тем не менее, они научились общаться с помощью звуков — стука, ударяя клешнями о грунт, чтобы предупредить колонию об опасности.

Раки-щелкуны, обитающие на морском мелководье, способны издавать щелкающие звуки с помощью своих клешней. Это не просто стук. Когда рак ударяет «подвижным» пальцем клешни о неподвижный, возникает эффект кавитации: резкий перепад давления в жидкости приводит к образованию пузырьков газа, что сопровождается громким звуком.

Треск и скрежет могут производить также многие виды лангустов — крупных морских раков без клешней. Они извлекают звуки иначе, словно играя на струнном инструменте. На усиках лангустов, у их основания, есть гребень, который используется как смычок, с помощью которого рак проводит с большой частотой по выросту на голове — «пилочке». При этом высота и громкость звука могут варьироваться в зависимости от силы нажатия смычка.

Для кого предназначена эта «музыка», точно неизвестно. Вероятно, лангусты используют звуки для отпугивания хищников, так как чаще всего они издают их в моменты испуга. Хотя это не доказано, не исключается, что таким образом они общаются с сородичами.

Тем не менее, органы восприятия звуковых колебаний у раков довольно несовершенны: это щетинки, разбросанные по всему телу. Трудно представить, что с их помощью можно уловить тонкие различия в высоте и амплитуде звука, но, возможно, они способны определять источник звука. В США даже был разработан метод ловли промысловых раков, основанный на их приманивании с помощью трансляции звуков, которые издают их сородичи во время еды.