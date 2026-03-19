Хотя этим кошкам не под силу одним прыжком забраться на холодильник, их находчивость и ум помогут найти самый короткий путь к цели.

В мире существует около десяти пород коротконогих кошек, среди которых наиболее известны манчкин и бамбино.

Манчкин

Эта порода стала основой для всех остальных коротконожек. Официальная история манчкинов началась в 1983 году, когда преподаватель музыки Сандра Хокенедель из Луизианы подобрала беременную кошку с уникальной мутацией — короткими лапками. Будущую мать назвали Ежевика.

В первом помете большинство котят унаследовали ген коротконожести. Одного из них, котенка по имени Тулуз, Сандра подарила своей подруге Кей Лафранс. Именно Ежевика и ее сын Тулуз стали основателями двух генеалогических линий, от которых произошли манчкины.

Название породы происходит от миниатюрных жителей сказочного города Манчкин — персонажей книги «Удивительный волшебник из страны Оз» американского писателя Лаймена Фрэнка Баума. В русскоязычной версии, написанной Александром Волковым, этих добродушных коротышек назвали жевунами, так как слово «munch» переводится как «жевать».

Впервые манчкинов представили публике в 1991 году на региональной выставке кошек. Реакция была неоднозначной: несмотря на привлекательный внешний вид, новую породу восприняли как носителей нежизнеспособной мутации. Однако многолетние наблюдения и генетические исследования показали, что короткие лапы являются лишь анатомической особенностью, которая, если не принимает крайние формы, не вредит здоровью животных.

В 2004 году Международная ассоциация кошек (TICA) официально признала манчкинов как породу. Современные манчкины бывают в двух вариантах — длинношерстные и короткошерстные.

Эти кошки энергичны, веселы и очень общительны. Владельцы манчкинов могут быть уверены, что любопытный питомец не оставит в квартире ни одного уголка без внимания. Благодаря своему небольшому росту, они могут быстро передвигаться под диванами и другой мебелью, не останавливаясь и не наклоняясь.

Если что-то особенно заинтересует коротконогих исследователей, они садятся на крестец в позу суслика и долго изучают объект своего внимания.

Бамбино

Первые котята этой породы появились случайно. В начале 2000-х годов супруги Пэт и Стефани Осборн из Арканзаса приобрели лысого котенка с необычно короткими лапами.

Изучив родословную котенка, Осборны узнали, что его родители — канадский сфинкс и манчкин. Забавный малыш так понравился паре, что они решили разводить таких кошек в своем питомнике. Пэт, итальянец по происхождению, назвал породу «бамбино», что на его родном языке означает «ребенок». Это название прижилось, и не зря: по своему темпераменту бамбино остаются детьми даже в зрелом возрасте.

В 2005 году, параллельно с американцами, разведением таких кошек занялись и в России. Российским родоначальником породы стал питомник Baby Moon, основанный Еленой Черновой.

Скрещивание манчкинов с лысым канадским сфинксом не привело к дополнительным проблемам. Более того, по сравнению с другими коротконожками, у лысых кошек заводчикам легче заметить «проблемные точки», такие как Х-образные конечности или искривление грудины, которые могут указывать на проблемы со здоровьем.

Как и манчкины, кошки-бамбино очень общительны и любознательны. Отсутствие природного охотничьего инстинкта позволяет им легко уживаться с другими домашними животными, даже с грызунами и птицами.

Однако кошки-коротконожки не переносят одиночества. Поэтому владельцам стоит заранее подумать о покупке переноски — путешествовать, скорее всего, придется вместе.