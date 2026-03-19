Американская психиатрическая ассоциация (APA) совместно с Американской ассоциацией ветеринарной медицины (AVMA) представила результаты исследования, касающегося влияния домашних животных на психическое здоровье их владельцев. Опрос проводился с 6 по 9 февраля 2024 года среди 2,2 тыс. взрослых респондентов.

Согласно результатам опроса, почти две трети владельцев домашних животных воспринимают своих питомцев как «настоящих друзей» и ощущают от них безусловную любовь и поддержку (65%). Более 84% участников исследования уверены, что животные оказывают положительное воздействие на их психическое состояние.

Более 62% опрошенных отметили, что их питомцы помогают снизить уровень стресса и тревожности. Кроме того, домашние животные способствуют поддержанию физической активности (35%), структурированию распорядка дня (29%) и установлению социальных связей с другими людьми (19%).

«Я регулярно рекомендую своим пациентам, страдающим от алкогольной, наркотической или технологической зависимости, завести домашнего животного. Мы также получаем все больше данных о значимости животных в процессе восстановления после депрессивных или других психиатрических расстройств», – подчеркнул президент APA Петрос Левунис в публикации на официальном сайте ассоциации.

Президент AVMA Рена Карлсон отметила, что ветеринарные врачи являются «непосредственными свидетелями крепкой привязанности между людьми и их питомцами, а также положительного влияния, которое домашние животные могут оказывать на эмоциональное благополучие своих хозяев».

Тем не менее, респонденты также упомянули о некоторых негативных аспектах. Например, 76% выражают опасения по поводу старения или ранней смерти своих питомцев. Владельцев также беспокоят проблемы со здоровьем (67%) и необходимость ухода за животными во время путешествий (67%).

Из 2,2 тыс. респондентов 44% назвали себя собаководами, 15% – кошатниками, 30% заявили, что любят и собак, и кошек, а 10% признались, что не любят ни тех, ни других. При этом владельцы кошек и собак чаще других утверждали, что их питомцы положительно влияют на их психическое здоровье (86% и 85% соответственно), по сравнению с владельцами других животных-компаньонов.