Какой динозавр считается самым редким?

В мире животных
Дата публикации: 20.03.2026
Возможно, он еще не найден.

 

Существуют виды динозавров, известные лишь по одной находке. К примеру, Minotaurasaurus ramachandrani, череп которого был приобретен американо-индийским ученым Вилейануром Рамачандраном у торговца окаменелостями, остается загадкой, так как неизвестно, где и когда жил этот анкилозавр. Также к редким экземплярам относится шестиметровый Shaochilong maortuensis из Китая и небольшой Pegomastax africana, длина которого составляет около 60 см, известный лишь по одной нижнечелюстной кости.

Особенно трагична судьба Amphicoelias fragillimus, описанного в 1878 году американским палеонтологом Эдвардом Копом на основе окаменевших позвонков. Эти позвонки были утеряны (по всей видимости, рассыпались), и за 140 лет не было найдено других костей этого динозавра.

Важно отметить, что редкость встречаемости вида в отложениях не обязательно указывает на его малочисленность, поскольку останки сохраняются лишь в специфических условиях, таких как болота, зыбучие пески или битумные озера.

