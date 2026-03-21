Происхождение далматинов окутано множеством загадок, хотя ученые предполагают, что их предками были зольные или пепельные собаки, обитавшие в конце бронзового века (III–II тыс. до н. э.). Существует множество версий о том, как появилась современная название этой породы. Тем не менее, большинство специалистов сходятся во мнении, что именно в Далмации — историческом регионе Хорватии — была обнаружена первая керамическая фигурка пятнистой собаки.

В Великобритании далматинов стали называть каретными собаками. Их сила, выносливость и бесстрашие сделали их верными спутниками английской аристократии, когда они сопровождали конные экипажи. Собаки бежали под передней осью экипажа и могли преодолевать большие расстояния наравне с лошадьми. Во время остановок эти преданные животные, проявляя ласку и развлекая своих хозяев, не забывали о бдительности и охраняли их покой. При малейшей угрозе они смело вступали в бой как с дикими зверями, так и с лесными разбойниками.

Именно поэтому «каретным» собакам купировали висячие уши, которые чаще всего страдали во время драк. Первый официальный «далматин-клуб» был основан англичанами в 1890 году, и именно они разработали выставочный стандарт этой породы.