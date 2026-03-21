Смогут ли выжить кошки и собаки без людей?

В мире животных
Дата публикации: 21.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Смогут ли выжить кошки и собаки без людей?

Не все.

 

Многие кошки и собаки, особенно декоративных пород, практически не способны самостоятельно находить пищу в дикой природе. Даже бродячие собаки и кошки в городах в основном зависят от людей — от целенаправленной подкармливания и пищевых отходов, а также от грызунов и зерноядных птиц, которые тяготеют к человеческим поселениям.

Кроме того, даже полностью одичавшие собаки, как правило, уступают в борьбе за выживание диким представителям семейства псовых — волкам, койотам и другим. Соседствуя с ними на одной территории, без поддержки человека они быстро вымирают.

Тем не менее, в отсутствие диких конкурентов некоторые собаки и кошки могут адаптироваться к самостоятельной жизни. Ярким примером являются австралийские динго, одичавшие потомки домашних собак, которые сегодня являются крупнейшими хищниками в австралийской фауне. В Австралии и в ряде других регионов также существуют стабильные популяции одичавших домашних кошек.

