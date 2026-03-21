В Австрии собаки помогают выявлять очаги вредителей

Дата публикации: 21.03.2026
В Австрии собаки определяют места заражения деревьев азиатским усачом Anoplophora glabripennis по запаху. Эти животные способны обнаруживать заражение на ранних стадиях, что позволяет предотвратить уничтожение дерева.

 

На протяжении 20–25 лет в Австрии фиксировались очаги азиатского усача на границе с Германией, однако несколько лет назад этот вредитель был успешно искоренен.

Ликвидация происходила с помощью собак, которые по запаху мгновенно определяли места заражения. Специалисты сразу же устраняли очаги, не дожидаясь, пока дерево погибнет и распространится ареал обитания вредителя. В Австрии функционирует ферма, на которой содержится 6–7 собак, которые выезжают по заказам для диагностики и выявления очагов азиатского усача по всей Европе.

Финляндия предложила еще один оригинальный метод борьбы с карантинными вредителями, привлекая к мониторингу обычных граждан. На них приходится до 90% выявлений новых очагов вредителей. «Например, в стране был обнаружен очаг азиатского усача благодаря женщине, которая увидела рекламу по телевизору, а затем, идя в магазин, заметила жука. Она принесла его в лабораторию, и оказалось, что это усач. Так удалось вовремя ликвидировать очаг», – отметил эксперт.

