Исследования показывают, что взаимодействие с домашними питомцами положительно сказывается на умственной активности человека...

Такое утверждение сделали ученые из университета Конкук в Южной Корее на основе результатов своего эксперимента, опубликованных в научном журнале PLOS One.



В рамках исследования 30 участников взаимодействовали с обученной собакой породы пудель по имени Аро. Участники выполняли различные действия, включая прогулки, игры, кормление и расчесывание животного. При этом они использовали специальные устройства для электроэнцефалографии, позволяющие изучать электрическую активность мозга.

Полученные данные показали, что относительная сила колебаний альфа-диапазона в мозге возрастала во время игр и прогулок с собакой. Альфа-диапазон ассоциируется с улучшением памяти и снижением уровня стресса. В то время как расчесывание и поглаживание собаки способствовали увеличению относительной силы колебаний бета-диапазона, что указывает на повышение концентрации внимания.