В тропических лесах Центральной и Южной Америки, на высоте свыше 30 метров, обитает уникальное млекопитающее — ленивец, которое зачастую проводит всю свою жизнь на одном и том же дереве. Этот небольшой зверек, длиной около 60 сантиметров, обычно висит вниз головой на ветвях, лениво поедая листья, молодые побеги и фрукты. На землю он спускается крайне редко, а если и делает это, то передвигается ползком.

Ленивец получил свое название благодаря малоподвижному, полусонному образу жизни. У этого животного плохо развит слух, однако этот недостаток компенсируется обонянием и зрением, а также наличием двух дополнительных позвонков, позволяющих ему поворачивать голову на 270°.

Длинная, косматая и часто сваленная шерсть ленивца растет в направлении к животу, а в ее «желобках» обитают два вида водорослей, придающих животному зеленовато-бурый оттенок. Такой «маскировочный костюм» позволяет ленивцу жить относительно спокойно, оставаясь незамеченным среди многочисленных хищников в джунглях.