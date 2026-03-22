В Австралии овцы совершают самоубийства из-за воздействия токсичных растений. Как сообщают местные СМИ, тысячи овец ведут себя как наркоманы, после того как пробуют листья растения «любимый горошек» (Darling Pea, также известного как Swainsona greyana).

Растение с обманчивым названием «любимый горошек» действует на овец как наркотик. Природный токсин, содержащийся в нем, воздействует на центральную нервную систему животных, нарушая обмен веществ и вызывая необратимые последствия. После первой пробы «горошка» овцы не могут остановиться и начинают вести себя так, как будто находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

После употребления листьев «любимого горошка» овцы теряют вес, у них развивается болезнь, известная как вертячка, они теряют координацию и постоянно находятся в угнетенном состоянии. Состояние постепенно ухудшается, овец мучают судороги и повышенное внутричерепное давление, и в конечном итоге они начинают биться головой о столбы или камни, пока не умирают.

В настоящее время фермеры и ветеринары работают над поиском эффективного решения, чтобы спасти поголовье от этого смертельного растения, которое распространилось на пастбищах после пожаров в январе 2014 года. Лечение овец, уже попробовавших яд, оказывается бесполезным: противоядия и медикаменты, способные нейтрализовать действие токсина, пока не разработаны.