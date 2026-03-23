Зевнув в компании, вы запускаете настоящую «цепочку зевков»! Это явление наблюдается не только у людей; заразительность зевоты ранее фиксировалась и у ряда животных. Недавнее исследование, проведенное с участием львов, предполагает, что это помогает особям поддерживать единство в группе.

Исследователи из Пизанского университета наблюдали за 19 львами в дикой природе Южной Африки. В течение пяти месяцев съемок одно из животных зевало на 139 раз чаще, когда видело, что другой член прайда делает то же самое. Ученые выяснили, что львы не просто подражают зевкам друг друга, они также копируют последующее поведение. Если один лев зевнул, а затем встал и ушел, другой почти наверняка поступит аналогично. Авторы исследования полагают, что такое синхронное поведение способствует большей сплоченности прайда.

На сегодняшний день ученые не могут точно объяснить, почему зевота является заразной. Считается, что мы зеваем не только в моменты усталости, но и при ощущении «высокой социальной напряженности». Однако исследователи также высказывали предположение, что зевота помогает животным поддерживать связи внутри группы.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые решили понаблюдать за львами, так как, по словам команды, эти животные обладают «высокой социальной сплоченностью и синхронной групповой активностью». Как оказалось, этот процесс действительно может оказывать влияние на коммуникацию внутри группы. Это первое исследование подобного рода, которое демонстрирует, что зевота может быть частью более широкого синхронизированного поведения.