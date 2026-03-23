Исследования показали, что у собак, питающихся сырым мясом, в организме обнаруживаются бактерии, устойчивые к антибиотикам.

Недавние исследования, проведенные учеными из Великобритании, предупреждают владельцев собак о рисках, связанных с кормлением питомцев сырым мясом. Данные показывают, что домашние животные, получающие такую пищу, чаще имеют в своем организме бактерии, устойчивые к антибиотикам.

Почему кормление собак сырым мясом опасно

В первом исследовании, опубликованном в 2022 году, ученые проанализировали более 200 щенков, которым было всего 16 недель. Исследователи установили устойчивую связь между кормлением сырым мясом и наличием устойчивой к антибиотикам кишечной палочки в фекалиях этих животных.

Во втором, более позднем исследовании, внимание было уделено различиям между городскими и сельскими собаками. Устойчивую к антибиотикам кишечную палочку обнаружили в фекалиях собак обоих типов, однако исследователи предполагают, что у сельских собак это связано с потреблением сырого мяса.

Генетические штаммы устойчивой к антибиотикам кишечной палочки, найденные у сельских собак, могут быть напрямую связаны с бактериями, обнаруженными на соседних фермах. В то время как у городских собак генетические вариации этой бактерии были более разнообразными, что может указывать на различные источники заражения, включая реки.

В итоге, исследователи пришли к выводу, что кормление собак сырым мясом может увеличить риск заражения устойчивой к антибиотикам кишечной палочкой. Кристен Рейхер, соавтор обоих исследований, отметила, что результаты не должны вызывать чрезмерного беспокойства у владельцев домашних животных, а скорее служить напоминанием о важности соблюдения гигиенических норм при кормлении и уходе за питомцами.