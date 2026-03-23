На самом деле, это происходит.

Пернатые хищники действительно охотятся на ворон и иногда их поедают, однако в желудках млекопитающих эти птицы встречаются довольно редко. Существует несколько причин для этого.

Во-первых, вороны — это осторожные и умные птицы с отличной реакцией, что делает их ловлю сложной задачей. Во-вторых, защищаясь, ворона может нанести серьезные повреждения своим клювом. Кроме того, на её крики собираются другие вороны, которые с карканьем начинают преследовать хищника.

Хищники, как правило, предпочитают не связываться с такой неудобной добычей.