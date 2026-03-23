Исследователи из Университета Британской Колумбии (Канада) выяснили, что использование метода положительного подкрепления для обучения молочных коров не только способствует формированию необходимого поведения, но и улучшает их эмоциональное состояние и общее самочувствие.

По словам исследователей, предыдущие работы показали, что применение метода положительного подкрепления в обучении животных помогает снизить уровень стресса, возникающего во время рутинных процедур, таких как стрижка или ветеринарные осмотры. Чтобы проверить, действительно ли это утверждение справедливо для крупного рогатого скота (КРС), ученые отобрали 20 молочных телок голштинской породы в возрасте от трех до шести месяцев и случайным образом разделили их на две группы.

Первая группа получала пищевое вознаграждение при размещении в коридорах для скота, в то время как в контрольной группе использовались стандартные методы обращения с животными.

Занятия с коровами проводились четыре раза в неделю, по одному разу в день. В ходе исследования было проведено 28 тренировок. Животных сначала помещали в зону ожидания («стартовый бокс»), а затем переводили в тренировочную зону, где находились коридоры для скота. Телок обучали прикасаться к целевому объекту мордой, после чего объект перемещали, пока животное полностью не входило в коридор. При этом желаемое поведение поощрялось зерном. В контрольной группе животные проходили те же процедуры, но без еды, их просто заводили в коридор с помощью мягких подталкиваний и голосовых команд.

Для оценки результатов ученые фиксировали проявления ожидания и игровое поведение животных в стартовом боксе перед началом занятий. В результате было установлено, что коровы, обученные с использованием метода положительного подкрепления, чаще проявляли ожидание начала тренировок. У них также наблюдалось большее количество игровых действий (прыжки и бег), что, по мнению исследователей, свидетельствует о том, что занятия воспринимались как положительный опыт.

Проанализировав собранные данные, ученые пришли к выводу, что метод положительного подкрепления в обучении КРС может помочь снизить стресс и страх, испытываемые молочными коровами, что потенциально улучшает их благополучие и облегчает работу персонала.