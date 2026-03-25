Самки птиц тоже поют, но зачем?

В мире животных
Дата публикации: 25.03.2026
Изображение к статье: Самки птиц тоже поют, но зачем?

Самки птиц поют гораздо чаще, чем считалось ранее. Они не просто подражают самцам и не только защищают территорию. Их песни выполняют другую функцию, и учёные лишь начинают это понимать.

Исследователи изучали галапагосских жёлтых пеночек на острове Флореана. В ходе эксперимента в естественной среде обитания включали записи песен самцов, самок и дуэтов. Результаты опровергли прежние предположения.

Самки действительно пели, но делали это не для конкуренции с другими самками и не для защиты территории. В период размножения пело лишь небольшое число самок. Большинство песен звучало вне сезона, когда самки не заняты насиживанием и выкармливанием птенцов. Самцы пели круглый год и с одинаковой частотой в оба сезона.

Наиболее важное наблюдение касалось формы пения. Самки редко пели в одиночку. Их песни чаще звучали в дуэте с партнёром, и обычно инициатором был самец. Вне брачного сезона дуэты становились ещё более частыми. Это указывает на то, что пение помогает поддерживать связь внутри пары, а не служит сигналом для посторонних.

Даже когда самки активно защищали территорию, они пели реже. Это разрывает связь между песней и агрессией, которая десятилетиями считалась центральной для вокальной коммуникации птиц.

Исследование показывает, что наука долгое время игнорировала женские голоса в животном мире. Сейчас представления меняются. Пение самок — не редкость: оно встречается более чем у половины видов певчих птиц и, вероятно, является древним признаком. Галапагосские пеночки демонстрируют, что песня может быть инструментом поддержания близости, а не борьбы. Это меняет не только представление о птицах, но и подход к постановке научных вопросов.

#биология #исследования
Редакция BB.LV
