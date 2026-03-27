Эти домашние питомцы с ярким мехом и пятнистым окрасом унаследовали свои качества не от диких предков.

Бенгальские кошки, или бенгалы, были выведены в 1960-х годах в результате скрещивания домашних кошек (Felis catus) и диких бенгальских кошек (Prionailurus bengalensis), обитающих в Южной и Восточной Азии. Официально порода была признана лишь в 1986 году, и с тех пор бенгалы, обладающие экзотической внешностью, стали одними из самых популярных домашних кошек.

Сегодня представители этой породы известны своим густым, блестящим и переливающимся мехом, а также «диким» окрасом, напоминающим окраску леопардов, ягуаров или оцелотов — контрастные черные или коричневые пятна на золотисто-оранжевом фоне. Ранее считалось, что красота их шерсти и расцветка обусловлены наследием диких предков, однако генетики из США и Швейцарии установили, что это не так.

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Current Biology, ученые в течение нескольких лет собрали образцы ДНК у около трех тысяч бенгалов и полностью расшифровали геномы почти тысячи из них. Выяснилось, что доля генов, унаследованных от диких кошек, составляет всего 3,48%. При этом ни один из этих генов не связан с уникальной внешностью данной породы домашних кошек.

Причиной этого стало снижение активности «диких» генов из-за генетической несовместимости, возникшей в результате скрещивания таких далеких родственников — последний общий предок Felis catus и Prionailurus bengalensis жил около 6 миллионов лет назад, что делает их генетические различия более значительными, чем у человека и шимпанзе.

Тем не менее, при выведении породы искусственный отбор осуществлялся по двум основным критериям: шелковистый, переливающийся мех и яркая пятнистая окраска. Обе эти характеристики встречаются, хотя и редко, у домашних кошек. В результате отбора в «домашних» генах закрепились мутации, обеспечивающие желаемые внешние признаки. Например, блестящий мех бенгалов является следствием мутации в гене Fgfr2.

Таким образом, за свою красоту бенгалы обязаны не диким бенгальским кошкам, а обычным домашним питомцам.