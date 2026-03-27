Пауки создают паутину, чтобы поймать свою добычу. Если муха или другое мелкое насекомое попадает в эту ловушку, выбраться из нее практически невозможно. Человек может ощутить, насколько паутина липкая, когда снимает ее веником с потолка или случайно «вляпывается» в нее в подвале. Однако сами пауки легко передвигаются по своей сети. Как им это удается?

По данным Mental Floss, пауки не застревают в своей паутине по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что не все участки паутины липкие. Пауки наносят «клей» только на определенные части и во время передвижения по паутине стараются избегать их.

Хотя пауки стараются обходить липкие участки, когда жертва попадает в сеть, им все равно нужно как-то добраться до нее. Немецкие ученые применили специальную микровидеосъемку, чтобы выяснить, как пауки перемещаются по клеевым участкам.

Выяснилось, что каждый раз, когда паук наступает на клей, он сразу же соскребает липкое вещество с лапы. Кроме того, кончики лап пауков покрыты особым маслянистым веществом, которое снижает сцепление с клеем.

Ученые пока не уверены, откуда берется это вещество. Предполагается, что оно выделяется из пасти паука.

Не всем людям нравятся пауки — особенно когда они неожиданно начинают плести сети под потолком или за шкафом. Тем не менее, по мнению ученых, убивать или выбрасывать этих членистоногих на улицу не стоит. Убийство паука — это не только плохая примета, но и вред для домашней экосистемы.