Вероятно, он еще не открыт.

В последние десятилетия было описано более 10 тысяч новых видов рыб. Обычно это редкие виды, иначе их бы обнаружили раньше. Численность многих из них остается недостаточно изученной.

Например, глубоководные морские рыбы родов Bathymicrops и Bathytyphlops представлены в зоологических коллекциях всего лишь несколькими экземплярами.

Сом Hypancistrus phantasma (на фото) известен лишь по нескольким экземплярам, пойманным участниками шведской экспедиции в южноамериканской реке Риу-Негру в 1924 году.