Пять интересных фактов о богомолах 0 104

Дата публикации: 27.03.2026
BB.LV
Знали ли вы об этом?

 

Богомолы, или мантиды, обитают на Земле уже около 200 миллионов лет, что делает их одними из самых древних насекомых.

Эти насекомые являются превосходными хищниками, охотясь на различных жуков, стрекоз и даже мелких жаб.

Богомолы не просто поедают свою жертву, но и полностью переваривают ее, включая кожу, кости и хитиновые оболочки.

Скорость их атаки на добычу превышает 50 миллисекунд, что делает их одними из самых быстрых хищников среди насекомых.

Некоторые виды богомолов демонстрируют необычные ритуалы спаривания, в которых самка может съесть самца после завершения процесса.

Читайте нас также:
