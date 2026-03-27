Богомолы, или мантиды, обитают на Земле уже около 200 миллионов лет, что делает их одними из самых древних насекомых.

Эти насекомые являются превосходными хищниками, охотясь на различных жуков, стрекоз и даже мелких жаб.

Богомолы не просто поедают свою жертву, но и полностью переваривают ее, включая кожу, кости и хитиновые оболочки.

Скорость их атаки на добычу превышает 50 миллисекунд, что делает их одними из самых быстрых хищников среди насекомых.

Некоторые виды богомолов демонстрируют необычные ритуалы спаривания, в которых самка может съесть самца после завершения процесса.