В «Второй книге джунглей» «человеческий детеныш» возглавил стаю серых волков в борьбе с голодными дикими псами, пришедшими с юга, из Декана. Киплинг называет их красными собаками. Они меньше волков, но отличаются значительной силой и ловкостью, особенно в стае. Свободные волки считали их дикими собаками и не признавали с ними родства. Что же это за существа?
Киплинг описывает красных волков.
В индийских джунглях действительно обитают «красные собаки», или, более точно, красные волки (Cuon alpinus), которые отличаются от обычных волков как внешним видом, так и поведением, но принадлежат к одному семейству псовых.
Красные волки обитают в горах, густых лесах и джунглях, устраивая логова в пещерах. Они в основном охотятся на копытных, но могут также поедать растительную пищу. Окраска их шерсти, за что они и получили свое название, варьируется от рыжего до красно-коричневого. Внутренняя часть ушей, грудь и брюхо — светлые. Внешне красный волк напоминает одновременно волка, лисицу и шакала: у него густая шерсть, длинный пушистый хвост, уши с закругленными кончиками, а тело стройное и гибкое. Морда у него сравнительно узкая и короткая, а коренных зубов меньше, чем у обычного волка.
Красные волки объединяются в большие стаи, состоящие из одной, реже нескольких семей. Внутри стаи приняты взаимные приветствия и игры. Эти животные довольно «говорливы»: они издают множество звуков для общения с сородичами. В поисках пищи могут совершать дальние миграции, заходя в незнакомые для себя природные регионы.
Тем не менее, Киплинг, возможно, несколько преувеличил масштаб событий. Стаи красных волков не так многочисленны, как описано в книге, и уничтожать все живое на своем пути в поисках пищи им также не свойственно.
