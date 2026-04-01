Красные волки обитают в горах, густых лесах и джунглях, устраивая логова в пещерах. Они в основном охотятся на копытных, но могут также поедать растительную пищу. Окраска их шерсти, за что они и получили свое название, варьируется от рыжего до красно-коричневого. Внутренняя часть ушей, грудь и брюхо — светлые. Внешне красный волк напоминает одновременно волка, лисицу и шакала: у него густая шерсть, длинный пушистый хвост, уши с закругленными кончиками, а тело стройное и гибкое. Морда у него сравнительно узкая и короткая, а коренных зубов меньше, чем у обычного волка.