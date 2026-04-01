С какими собаками сражался Маугли? 0 124

Дата публикации: 01.04.2026
Киплинг описывает красных волков.

 

В «Второй книге джунглей» «человеческий детеныш» возглавил стаю серых волков в борьбе с голодными дикими псами, пришедшими с юга, из Декана. Киплинг называет их красными собаками. Они меньше волков, но отличаются значительной силой и ловкостью, особенно в стае. Свободные волки считали их дикими собаками и не признавали с ними родства. Что же это за существа?

В индийских джунглях действительно обитают «красные собаки», или, более точно, красные волки (Cuon alpinus), которые отличаются от обычных волков как внешним видом, так и поведением, но принадлежат к одному семейству псовых.

Красные волки обитают в горах, густых лесах и джунглях, устраивая логова в пещерах. Они в основном охотятся на копытных, но могут также поедать растительную пищу. Окраска их шерсти, за что они и получили свое название, варьируется от рыжего до красно-коричневого. Внутренняя часть ушей, грудь и брюхо — светлые. Внешне красный волк напоминает одновременно волка, лисицу и шакала: у него густая шерсть, длинный пушистый хвост, уши с закругленными кончиками, а тело стройное и гибкое. Морда у него сравнительно узкая и короткая, а коренных зубов меньше, чем у обычного волка.

Красные волки объединяются в большие стаи, состоящие из одной, реже нескольких семей. Внутри стаи приняты взаимные приветствия и игры. Эти животные довольно «говорливы»: они издают множество звуков для общения с сородичами. В поисках пищи могут совершать дальние миграции, заходя в незнакомые для себя природные регионы.

Тем не менее, Киплинг, возможно, несколько преувеличил масштаб событий. Стаи красных волков не так многочисленны, как описано в книге, и уничтожать все живое на своем пути в поисках пищи им также не свойственно.

