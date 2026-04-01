Англичанин Уилл Майлз прогуливался по пляжу в Девоне после работы, когда наткнулся на странное создание длиной около 80 сантиметров. «Это напоминало огромную пиявку с присоской, усыпанной острыми зубами, направленными внутрь», — так описал он своего необычного спутника, который вальяжно расположился на пляже в самом центре внимания. Уилл сделал фотографию этого существа и разместил её в паблике натуралистов в социальных сетях, надеясь получить ответ: не является ли это тем самым песчаным червем из «Дюны» по имени Шаи-Хулуд.

Некоторые участники сообщества действительно заметили поразительное сходство с фантастическим песчаным червем, ожидая появления Тимоти Шаламе неподалеку и выдвигая теории о том, что вдохновило Фрэнка Герберта на написание его знаменитого научно-фантастического романа. Однако для большинства, кто увидел шокирующее изображение, оно стало скорее кошмаром, чем элементом научной фантастики.

В конечном итоге публикацию заметили эксперты в области животного мира, среди которых оказался морской биолог Ярко Хаверманс. В 2023 году он попал в заголовки газет, став первым за шесть лет человеком, который обнаружил морскую миногу на острове Тексель в провинции Северная Голландия в Нидерландах и описал её жизненные циклы.

По словам Хаверманса, на протяжении пяти лет миноги обитают на дне рек, фильтруя мусор, а затем, повзрослев, мигрируют в море, становясь паразитами: они присасываются к крупным рыбам и китам, высасывая их кровь, пока жертва не погибает. Для размножения миноги возвращаются обратно в реки.

Ранее эти «вампиры» были широко распространены в Великобритании, но сейчас их встречается всё меньше. Уменьшение численности связывают с низким качеством воды и искусственными барьерами в реках, где размножаются хищники.

Интересно было бы наблюдать за встречей миноги и песчаного червя. Это могло бы стать эпической битвой.