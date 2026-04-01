Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зубастый червь из «Дюны» замечен в Англии: знаете ли вы, что это за существо?

В мире животных
Дата публикации: 01.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зубастый червь из «Дюны» замечен в Англии: знаете ли вы, что это за существо?

Британец встретил его на пляже.

 

Англичанин Уилл Майлз прогуливался по пляжу в Девоне после работы, когда наткнулся на странное создание длиной около 80 сантиметров. «Это напоминало огромную пиявку с присоской, усыпанной острыми зубами, направленными внутрь», — так описал он своего необычного спутника, который вальяжно расположился на пляже в самом центре внимания. Уилл сделал фотографию этого существа и разместил её в паблике натуралистов в социальных сетях, надеясь получить ответ: не является ли это тем самым песчаным червем из «Дюны» по имени Шаи-Хулуд.

Некоторые участники сообщества действительно заметили поразительное сходство с фантастическим песчаным червем, ожидая появления Тимоти Шаламе неподалеку и выдвигая теории о том, что вдохновило Фрэнка Герберта на написание его знаменитого научно-фантастического романа. Однако для большинства, кто увидел шокирующее изображение, оно стало скорее кошмаром, чем элементом научной фантастики.

В конечном итоге публикацию заметили эксперты в области животного мира, среди которых оказался морской биолог Ярко Хаверманс. В 2023 году он попал в заголовки газет, став первым за шесть лет человеком, который обнаружил морскую миногу на острове Тексель в провинции Северная Голландия в Нидерландах и описал её жизненные циклы.

По словам Хаверманса, на протяжении пяти лет миноги обитают на дне рек, фильтруя мусор, а затем, повзрослев, мигрируют в море, становясь паразитами: они присасываются к крупным рыбам и китам, высасывая их кровь, пока жертва не погибает. Для размножения миноги возвращаются обратно в реки.

Ранее эти «вампиры» были широко распространены в Великобритании, но сейчас их встречается всё меньше. Уменьшение численности связывают с низким качеством воды и искусственными барьерами в реках, где размножаются хищники.

Интересно было бы наблюдать за встречей миноги и песчаного червя. Это могло бы стать эпической битвой. А пока мы ждём, когда они встретятся, рекомендуем узнать, почему новая экранизация «Дюны» задает тренды в мире моды.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео