Собаки видят мир в цвете, однако их палитра менее разнообразна, чем у человека, объяснил кинолог Владимир Голубев.

Всё дело в том, что в человеческой сетчатке присутствуют три типа фоторецепторов, которые позволяют различать цвета. Эти фоторецепторы, обладая характерной формой, называются колбочками.

Благодаря трем типам колбочек люди способны воспринимать три цветовые комбинации — красный, синий и зеленый. У собак же в глазах имеется только два типа колбочек, что ограничивает их восприятие двумя цветами — желтым и синим.

Тем не менее, собаки превосходят людей в способности видеть в темноте. Это связано с наличием мембраны в верхней части их сетчатки, которая отражает падающий свет. В условиях полутени питомцы способны хорошо различать окружающие предметы, хотя и видят их в серых тонах.

Нижняя часть сетчатки собак, напротив, поглощает свет, что позволяет им эффективно ориентироваться даже при ярком солнечном свете.