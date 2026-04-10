Исследования показывают, как солнечное затмение влияет на поведение животных

В мире животных
Дата публикации: 10.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исследования показывают, как солнечное затмение влияет на поведение животных

Солнечное затмение, произошедшее 8 апреля этого года, могло оказать влияние на здоровье домашних животных, сообщает испанский ветеринарный портал Animal’s Health, ссылаясь на исследование, проведенное учеными из Колледжа ветеринарной медицины и биомедицинских наук Техасского университета A&M.

 

Как сообщает издание, авторы исследования, Кристина Парадовски и Изабель Луж, изучили возможные реакции животных на солнечное затмение.

По мнению специалистов, в период затмения животные могут демонстрировать необычное поведение, так как они привыкли снижать активность при наступлении темноты. Внезапная перемена освещения может вызвать у них замешательство и тревогу.

«Внезапная темнота в середине дня дезориентирует домашних животных», — приводит издание слова Кристины Парадовски. Это особенно заметно у питомцев, которые проявляют беспокойство во время грозы или при резких изменениях погоды. Такие животные могут начать скулить, ходить взад-вперед, тяжело дышать или прятаться. Кроме того, смена естественного освещения может восприниматься как сигнал ко сну, что приводит к тому, что они начинают требовать еду или устраиваться на отдых. Особенно это касается птиц, которые могут вернуться в свои клетки раньше времени.

Чтобы минимизировать стресс и обеспечить безопасность животных во время солнечного затмения, специалисты рекомендуют держать их в привычной обстановке, избегать массовых мероприятий и, по возможности, не оставлять их одних.

Тем, кто работает с крупными сельскохозяйственными животными, советуют не изменять условия их содержания, оградить их от громких и резких звуков, а также находиться на безопасном расстоянии от стад, поскольку их поведение может стать непредсказуемым.

Оставить комментарий

