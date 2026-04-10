Ветеринары выделили наиболее распространённые фразы, которые хозяева кошек говорят своим любимцам каждый день. Интересно, что выражение «Кто это сделал?» не занимает первое место в этом списке.

На первом месте по популярности находится вопрос к кошке: «Ну ты выходишь/заходишь или нет?» Специалисты из ветеринарного департамента поясняют: «Иногда кошка сидит у двери, создаётся впечатление, что она собирается выйти или войти. Но стоит только открыть дверь, как питомец меняет свои намерения – разворачивается и уходит в другую сторону».

Вторую строчку занимает фраза «Почему ты меня не встречаешь?». Хозяевам всегда приятно, когда их питомец встречает их у двери. «Если кошка не выходит навстречу, владелец может обидеться или начать волноваться, не заболел ли его любимец», – добавили ветеринары.

На третьем месте популярности расположилась фраза «Кто это сделал?». «Кошка может разрыть землю в цветочном горшке, задвинуть пульт от телевизора под диван, поваляться на только что отутюженном белье или опрокинуть вазу. Мы это знаем, но всё равно спрашиваем: «Кто это сделал?!», – отмечают ветеринарные специалисты.

«Как ты там оказался?» – ещё один распространённый вопрос, который владельцы задают своим питомцам. «Не иначе как телепортацией можно объяснить, как кошка оказывается на верхушке шкафа, на холодильнике или даже на карнизе. И это мы ещё не упомянули о том, как кошки умудряются разместиться и уснуть в предметах, совершенно не предназначенных для сна», – комментируют эксперты.

Риторический вопрос «Кто у нас такой хороший?» обычно адресуется собакам, но и кошки нередко его слышат.

Иногда поведение кошки может сильно напугать владельца. Всего мгновение назад этот милый комочек гонялся за своей тенью или пытался поймать хвост, но вдруг замер и зашипел в пустоту. «Что ты там увидел?» – спрашивают хозяева в такие моменты, и эта фраза замыкает список самых популярных вопросов.