За контрабанду зубов кашалота предусмотрено до 10 лет тюремного заключения

Дата публикации: 10.04.2026
Уссурийские таможенники предотвратили попытку вывоза тринадцати зубов кашалота туристом из России в Китай. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

 

«Три зуба были обнаружены в кармане куртки россиянина-туриста, а еще десять — в туалетах пункта пропуска «Пограничный», — сообщается в пресс-релизе.

Мужчина признался, что за деньги попросил гражданина КНР перевезти дериваты исчезающего вида через границу.

«В схему были вовлечены трое знакомых. Они должны были вывезти десять зубов, но после задержания организатора решили избавиться от улик и выбросили их в мусорные контейнеры в туалетах», — пояснили сотрудники таможни.

Экспертиза подтвердила, что зубы представляют собой культурную ценность и находятся под защитой конвенции СИТЕС.

Таможенники инициировали уголовное дело. «Нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы», — говорится в сообщении службы.

