Птицы первыми сообщают о приходе весны, наполняя утренние часы своими трелями, сопровождая нас по пути на работу и убаюкивая по вечерам. Но о чем же они поют? Это не просто радость от наступления тепла.

Не секрет, что большинство животных общаются преимущественно с помощью обоняния. Однако птицы являются исключением: они используют акустическую и визуальную сигнализацию. Свист, чирикание, щебет, трели и даже имитация человеческой речи — все эти звуки имеют свое уникальное значение.

Причины пения птиц

Вокализация у птиц представляет собой сочетание врожденных и приобретенных характеристик. Врожденная часть включает базовые элементы песни, которые передаются генетически от поколения к поколению и формируют основу вокала каждого вида. Тем не менее, пернатые с раннего возраста учатся петь: будучи птенцами, они слушают песни родителей и других взрослых особей своего вида, а затем копируют и совершенствуют звуки, которые слышат.

Существует мнение, что вокализация предназначена исключительно для привлечения партнеров. Действительно, большинство певцов среди птиц — самцы, которые своими песнями привлекают самок, «льют» свои ухаживания в их уши и сигнализируют о готовности к размножению. Чем красивее и сложнее песня, тем выше вероятность привлечь внимание потенциального партнера. Однако птицы сочиняют свои песни не только с этой целью.

Вокализация может также служить средством защиты. С помощью своих песен пернатые создают шум, который может дезориентировать хищника или заставить его улететь. Если хищник приближается слишком близко, они начинают петь громче и быстрее, чтобы привлечь внимание сородичей и создать впечатление большой стаи.

Некоторые виды птиц используют свои вокальные способности как средство маскировки: они способны имитировать звуки других животных или даже других птиц, чтобы скрыть свое присутствие.

Как птицы поют

Звуковоспроизведение у птиц осуществляется с помощью нижней гортани, в которой находится особый орган — сиринкс. Он схож с человеческой гортанью, но, в отличие от нее, разветвляется на две трубки и напоминает перевернутую букву Y.

Воздух, проходящий через вибрирующие мембраны и хрящи в области пересечения этих трубочек, генерирует звуки. Птицы могут регулировать поток воздуха в каждой половине сиринкса отдельно, что позволяет им издавать два звука одновременно. Некоторые виды, например, лесной дрозд, способны петь, используя как восходящие, так и нисходящие ноты.

Птицы поют без перерывов на вдох благодаря уникальной дыхательной системе: помимо отдельных каналов сиринкса, у них есть два воздушных мешка, которые работают совместно с легкими для обеспечения постоянного потока воздуха. Во время пения воздух поступает в один мешок и выходит через другой, позволяя птице петь, не прерывая дыхательный цикл. Многие артисты могли бы позавидовать этой особенности!

Важно отметить, что способность к пению варьируется среди различных видов птиц. Некоторые из них, такие как канарейки или соловьи, известны своими прекрасными голосами и сложными мелодиями. В то же время вороны или голуби имеют менее мелодичные голоса. Это связано с тем, что у каждой птицы есть уникальный набор голосовых органов, определяющих звуки, которые они могут производить.

Таким образом, по пению птиц можно определить их вид. Однако некоторые песни настолько схожи, что даже сами пернатые иногда не могут отличить свой вид от другого. Но это скорее исключение, чем правило. Чтобы узнать птицу по воспроизводимой мелодии, можно изучить аудиозаписи голосов различных видов в интернете или в специальных аудиокнигах, а также воспользоваться приложениями на основе искусственного интеллекта.

Интересные факты о пении птиц

Вокализация птиц может использоваться для определения возраста и пола: у некоторых видов самцы имеют более развитые голосовые связки, что позволяет им издавать громкие и сложные звуки.

У многих видов певчих птиц существуют диалекты, характерные для определенных местностей.

Мелодичность пения птиц зависит от строения их клюва: насекомоядные пернатые с тонкими и изящными клювами способны воспроизводить невероятно сложные песни, в то время как птицы с более массивными клювами не могут исполнять мелодии с быстрым чередованием звуков.

Пение птиц вдохновило многих известных композиторов, например, француза Мориса Равеля, который написал знаменитую сюиту «Le chant d'oiseau» («Песня птицы») для фортепиано в четыре руки. Произведение состоит из четырех частей: «Прелюдия», «Хор птиц», «Размышление» и «Сонатина».