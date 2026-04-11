Студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления разрабатывают систему под названием WildAnimalWatch.

Эта система обеспечит более быстрое информирование граждан о потенциальных угрозах и повысит уровень безопасности в населённых пунктах. Проект уже был представлен на ежегодной стартап-конференции. В основе программы лежит использование искусственного интеллекта. Дикие животные будут обнаруживаться с помощью видеосъёмки. Новая система будет полезна как обычным жителям сёл, так и фермерам. При обнаружении животного на камеру фиксируются его координаты, после чего граждане получают уведомления. Для эффективной работы системы необходимо загрузить в неё множество фотографий опасных животных.

В настоящее время команда работает над детализацией проекта. Уже создан макет интерфейса. В будущем планируется расширить функционал системы, добавив возможность распознавания других угроз, таких как обвалы, пожары и наводнения.