Студенты Бурятии разработали систему для выявления хищников в населённых пунктах 0 47

В мире животных
Дата публикации: 11.04.2026
В Бурятии студенты занимаются созданием стартапа, который позволит оперативно информировать жителей о появлении хищников в селах.

 

Студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления разрабатывают систему под названием WildAnimalWatch.

Эта система обеспечит более быстрое информирование граждан о потенциальных угрозах и повысит уровень безопасности в населённых пунктах. Проект уже был представлен на ежегодной стартап-конференции. В основе программы лежит использование искусственного интеллекта. Дикие животные будут обнаруживаться с помощью видеосъёмки. Новая система будет полезна как обычным жителям сёл, так и фермерам. При обнаружении животного на камеру фиксируются его координаты, после чего граждане получают уведомления. Для эффективной работы системы необходимо загрузить в неё множество фотографий опасных животных.

В настоящее время команда работает над детализацией проекта. Уже создан макет интерфейса. В будущем планируется расширить функционал системы, добавив возможность распознавания других угроз, таких как обвалы, пожары и наводнения.

