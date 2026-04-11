«По состоянию на 10 апреля в Монголии утрачено 6,3 миллиона голов домашнего скота, а 513 948 трупов животных были уничтожены и захоронены. Около 5% территории страны по-прежнему покрыто снегом. Метеорологи также предупредили, что с 11 по 14 апреля в большинстве регионов ожидаются мокрый снег, снежные бури и дожди. Скорость ветра может достигать 18–24 м/с», – говорится в сообщении.

Неблагоприятные погодные условия, приводящие к нехватке корма, в Монголии известны как дзуды. Черный дзуд характеризуется засушливым летом и холодной зимой, тогда как белый дзуд наступает при обильных снегопадах, затрудняющих доступ животных к подножному корму. Когда ливневые дожди сменяются сильными морозами, возникает железный, или ледяной, дзуд.

В последние годы дзуды происходят один за другим и приобрели черты стихийных бедствий. По данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, к концу 2023 года поголовье скота в стране сократилось на 9,1% – до 64,7 миллиона голов.