Ученые выявили изменения в половых предпочтениях насекомых

Дата публикации: 13.04.2026
Тропосферный озон, один из самых опасных загрязнителей на планете, образуется в результате воздействия солнечных лучей на летучие органические вещества, выбрасываемые как человеком, так и некоторыми растениями. Этот загрязнитель негативно влияет на половые предпочтения живых организмов, ставя под угрозу существование множества видов насекомых.

 

Исследование, проведенное немецкими учеными, показало, что тропосферный озон взаимодействует с феромонами насекомых, которые они используют для привлечения партнеров для спаривания. Обладая сильным окислительным действием, озон разрушает углерод-углеродные связи, составляющие основу феромонов. В результате самцы мошек начинают выделять меньше запахов, привлекающих самок, что замедляет процесс размножения.

Ученые поставили перед собой вопрос: смогут ли насекомые отличать представителей других видов от своих сородичей при значительном воздействии тропосферного озона? Для этого исследователи наблюдали за четырьмя близкородственными видами плодовых мушек. «Испытуемые» были разделены на две группы: первая находилась в условиях низкой концентрации загрязнителя, а вторая подвергалась воздействию более высоких уровней тропосферного озона, характерных для обычного жаркого летнего дня.

Результаты эксперимента показали, что во второй группе мошек насекомые часто не могли различить, кто перед ними — представитель их вида или «чужак». Около 70 процентов потомства, появившегося в ходе эксперимента, было межвидовым. Для сравнения, в первой группе лишь 20 процентов насекомых спаривались с представителями другого вида. Это указывает на то, что тропосферный озон значительно влияет на половое влечение, и мошки не могли ни визуально, ни аудиально определить, с кем им следует размножаться.

По словам ученых, потомство, полученное в результате скрещивания двух различных видов насекомых, часто оказывается стерильным и не может продолжать видовую цепь. Углерод-углеродные связи присутствуют в феромонах более 90% насекомых, что делает проблему исчезновения многих видов особенно актуальной в настоящее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бытовые привычки латвийцев снижают риск рака?
Дом и сад
Изображение к статье: Россия может заставить страны Балтии капитулировать за 90 дней даже без ввода войск — Baltic Defense Initiative
Наша Латвия
Изображение к статье: Как не упустить первые тревожные звоночки болезни Паркинсона
Lifenews
Изображение к статье: Санкции против россиян и белорусов: что придумала Литва?
Политика
Изображение к статье: Кто приносит миллионы: названы самые прибыльные актёры Голливуда
Lifenews
Изображение к статье: Без духовки и лишней возни: быстрый торт из печенья с сочной вишней
Люблю!
Изображение к статье: Какие бытовые привычки латвийцев снижают риск рака?
Дом и сад
Изображение к статье: Россия может заставить страны Балтии капитулировать за 90 дней даже без ввода войск — Baltic Defense Initiative
Наша Латвия
Изображение к статье: Как не упустить первые тревожные звоночки болезни Паркинсона
Lifenews

