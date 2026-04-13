Тропосферный озон, один из самых опасных загрязнителей на планете, образуется в результате воздействия солнечных лучей на летучие органические вещества, выбрасываемые как человеком, так и некоторыми растениями. Этот загрязнитель негативно влияет на половые предпочтения живых организмов, ставя под угрозу существование множества видов насекомых.

Исследование, проведенное немецкими учеными, показало, что тропосферный озон взаимодействует с феромонами насекомых, которые они используют для привлечения партнеров для спаривания. Обладая сильным окислительным действием, озон разрушает углерод-углеродные связи, составляющие основу феромонов. В результате самцы мошек начинают выделять меньше запахов, привлекающих самок, что замедляет процесс размножения.

Ученые поставили перед собой вопрос: смогут ли насекомые отличать представителей других видов от своих сородичей при значительном воздействии тропосферного озона? Для этого исследователи наблюдали за четырьмя близкородственными видами плодовых мушек. «Испытуемые» были разделены на две группы: первая находилась в условиях низкой концентрации загрязнителя, а вторая подвергалась воздействию более высоких уровней тропосферного озона, характерных для обычного жаркого летнего дня.

Результаты эксперимента показали, что во второй группе мошек насекомые часто не могли различить, кто перед ними — представитель их вида или «чужак». Около 70 процентов потомства, появившегося в ходе эксперимента, было межвидовым. Для сравнения, в первой группе лишь 20 процентов насекомых спаривались с представителями другого вида. Это указывает на то, что тропосферный озон значительно влияет на половое влечение, и мошки не могли ни визуально, ни аудиально определить, с кем им следует размножаться.

По словам ученых, потомство, полученное в результате скрещивания двух различных видов насекомых, часто оказывается стерильным и не может продолжать видовую цепь. Углерод-углеродные связи присутствуют в феромонах более 90% насекомых, что делает проблему исчезновения многих видов особенно актуальной в настоящее время.