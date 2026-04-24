Кто является естественными врагами тараканов?

Дата публикации: 24.04.2026
Да, их довольно много.

 

Среди природных врагов тараканов выделяется специализированный хищник — изумрудная тараканья оса, чей укол превращает насекомое в «зомби», лишенное своей воли. Оса захватывает таракана за усы и уводит его в свою норку, где будут развиваться ее личинки.

Кроме того, тараканами питаются различные амфибии и рептилии, птицы и грызуны, ежи, землеройки, мелкие приматы, а также хищные насекомые и паукообразные. Это вполне естественно, поскольку тараканы — крупные насекомые, которые плохо летают и не обладают никакими средствами защиты.

В регионах с умеренным климатом тараканы нашли себе приют в человеческих жилищах, где их основными врагами стали лишь крупные пауки. В первой половине XX века в России было популярно держать в домах мелких птиц зимой. Синицы, которых выпускали полетать по комнатам, успешно охотились на тараканов, вылавливая их из щелей и пространства под обоями.

