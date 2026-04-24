Тем, кто содержит и кошку, и собаку, хорошо известно, когда к ним подходит пес — его когти тихо постукивают по кафелю или паркету. Кошки же передвигаются почти бесшумно, поскольку способны прятать свои «оружия». Но почему этот навык развился только у них?

Несмотря на то, что собаки и кошки на протяжении многих лет являются домашними питомцами, они по-прежнему остаются хищниками. У них заложен природный охотничий инстинкт, который проявляется по-разному: некоторые кошки, к примеру, любят играть с игрушками, имитируя охоту, или наблюдать за птицами, летающими за окном, в то время как собаки предпочитают гоняться за мячом или фрисби.

Эти животные обладают превосходным слухом и зрением для обнаружения потенциальной жертвы, имеют острые зубы и быстрые рефлексы, что помогает им в охоте. Кроме того, у них есть острые когти, но их назначение у кошек и собак различается.

Для чего кошке когти

Кошки используют свои когти в основном для нападения на добычу: передними лапами они хватают жертву, а задними наносят удары. Чтобы успешно охотиться, кошкам необходимо поддерживать когти в остроте, а если бы они всегда были вытянутыми, то быстро стачивались бы о землю и асфальт.

Кроме того, кошки, как правило, охотятся в одиночку. Чтобы не спугнуть потенциальную жертву, им нужно передвигаться максимально тихо — мягкие лапки отлично справляются с этой задачей. Острые когти не позволяют добыче вырваться из хватки кошки, что позволяет им охотиться на животных, в два-три раза превышающих их собственные размеры.

Для чего собаке когти

Собаки, напротив, являются социальными охотниками. Они действуют небольшими группами, чтобы охотиться на крупных животных, изматывая свою жертву на больших расстояниях. Таким образом, для охоты когти собакам не нужны: уставшая жертва сама сдастся им в лапы.

Тем не менее, когти собак не лишены значения. Зоологи подчеркивают, что они важны для поддержания сцепления и маневренности во время бега. Когти обеспечивают сцепление с поверхностью, благодаря чему животные могут быстро тормозить, набирать скорость или менять направление — что является полезным навыком при преследовании добычи.

Многие кошки могут спокойно обходиться без вытянутых когтей во время бега. Исключение составляют только гепарды — им когти необходимы для достижения высоких скоростей. Поэтому когти гепарда эволюционировали, стали менее втягивающимися и больше похожими на собачьи.