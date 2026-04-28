Существует мнение, что тропические комары заполонили Европу, распространяя опасные болезни…
Речь идет об азиатских тигровых комарах (Aedes albopictus). Хотя массового распространения этих насекомых не наблюдается, исследовательская группа Университета им. Гете во Франкфурте-на-Майне предупреждает, что из-за изменения климата в будущем в Европе могут чаще фиксироваться тропические болезни, передаваемые комарами. Эти насекомые уже были замечены в Германии и Великобритании.
Например, во Франции зарегистрированы случаи заражения лихорадкой денге (переносимой в том числе комарами) у людей, не покидавших страну. В сентябре в Париже была проведена масштабная дезинфекция для борьбы с комарами.
Азиатский тигровый комар — это черное насекомое с серебристо-белыми отметинами, длиной от 2 до 10 мм. Он практически не издает звуков и обычно кусает в дневное время.
