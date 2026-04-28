Речь идет об азиатских тигровых комарах (Aedes albopictus). Хотя массового распространения этих насекомых не наблюдается, исследовательская группа Университета им. Гете во Франкфурте-на-Майне предупреждает, что из-за изменения климата в будущем в Европе могут чаще фиксироваться тропические болезни, передаваемые комарами. Эти насекомые уже были замечены в Германии и Великобритании.

Например, во Франции зарегистрированы случаи заражения лихорадкой денге (переносимой в том числе комарами) у людей, не покидавших страну. В сентябре в Париже была проведена масштабная дезинфекция для борьбы с комарами.

Азиатский тигровый комар — это черное насекомое с серебристо-белыми отметинами, длиной от 2 до 10 мм. Он практически не издает звуков и обычно кусает в дневное время.