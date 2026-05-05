Дикие кошки предпочитают точить когти о деревья, тогда как их домашние сородичи часто наносят ущерб мебели и свежим обоям. Рассмотрим, как защитить интерьер от кошачьих когтей, не причиняя вреда питомцу.

Причины, по которым кошка царапает мебель и стены

Существует несколько факторов, способствующих такому поведению. Первое и наиболее очевидное — это необходимость избавляться от омертвевших частей когтей, которые растут и меняются на протяжении всей жизни животного.

Вторая причина заключается в том, что кошка метит свою территорию. У нее есть специальные железы между пальцами, которые выделяют пахучий секрет. С его помощью она обозначает свою собственность, включая предметы и даже владельца, что создает ощущение безопасности. Однако этот запах быстро исчезает, поэтому животному приходится постоянно обновлять метки.

Третья причина — это способ снятия стресса. Если кошку напугали, не удовлетворили её желания или обидели, она может точить когти для самоуспокоения. Причем это касается не только негативных эмоций. Например, если кот начинает точить когти на когтеточке, когда хозяин возвращается с работы, это означает, что он очень рад и взволнован.

Четвертая причина — разминка. Многие владельцы замечают, что после пробуждения питомец потягивается, цепляясь за что-то когтями. Это помогает ему растянуться и разогреть мышцы.

Опасности удаления когтей у кошек

Самый радикальный и тревожный метод предотвращения повреждений мебели — это онихэктомия, известная в ветеринарных клиниках как «мягкие лапки». На самом деле это травматическая операция, при которой у кошки удаляют не только коготь, но и полностью ампутируют концевую фалангу пальца. Хотя после такой процедуры интерьер квартиры будет в безопасности, питомцу это может грозить множеством последствий. Изменение походки может привести к проблемам с опорно-двигательным аппаратом, а отсутствие когтей ухудшит координацию и повысит тревожность из-за невозможности использовать свое «оружие» по назначению. В некоторых случаях это может вызвать агрессивное поведение.

Чтобы решить проблему поврежденной мебели и стен без риска для здоровья питомца, лучше всего оснастить квартиру достаточным количеством когтеточек.

Как определить количество необходимых когтеточек

Для этого стоит наблюдать за кошкой и запомнить ситуации, когда она точит когти, а также места, где это происходит. Например, если кот начинает точить когти при встрече с возвращающимся хозяином, разумно будет установить когтеточку в прихожей.

Также аксессуар будет полезен в тех частях квартиры, где кошка проводит больше всего времени, когда не спит, и там, где находится тот член семьи, к которому она наиболее привязана.

Как выбрать когтеточку

На сегодняшний день в продаже можно встретить когтеточки из различных материалов, но наиболее популярными являются джут и сизаль. Джут — это натуральное текстильное волокно. Когтеточки из джута дешевле и имеют более мягкую поверхность. Однако они быстрее изнашиваются, поэтому лучше подходят для котят, небольших кошек или пожилых животных, которые точат когти не слишком часто.

Сизаль — это также натуральное волокно, но более грубое. Его получают из листьев растения Agave sisalana. Когтеточки из сизаля отличаются высокой прочностью, поэтому подходят для всех кошек, даже самых крупных.

Кроме того, перед покупкой когтеточки стоит понаблюдать, как именно кошка точит когти. Если после пробуждения питомец встает и, потягиваясь, начинает точить когти о ковер, ему, скорее всего, подойдет горизонтальная когтеточка. А если, проснувшись, он не встает, а перебирает лапками и выпускает когти, пытаясь до чего-то дотянуться, ему стоит предложить вертикальную когтеточку и разместить её рядом с местом отдыха.

Также существуют когтеточки в виде короба. Это очень удобно: внутри можно спать, а снаружи — точить когти.

Вполне возможно, что после покупки когтеточки животное не проявит к ней интереса и продолжит точить когти о диван. Да, кошкам свойственен консерватизм, а у некоторых он даже принимает форму неофобии — боязни всего нового. Но не стоит брать лапы животного в руки и водить ими по когтеточке — это только усилит страх. Лучше подождать, пока новый предмет интерьера пропитается запахом дома и питомец к нему привыкнет.

Для привлечения внимания можно натереть когтеточку кошачьей мятой или провести по её поверхности своими ногтями. И обязательно похвалите кошку или угостите её лакомством после того, как она впервые опробует аксессуар!

Тем не менее, может возникнуть другая проблема — кот будет точить и когтеточку, и диван. В этом случае владельцу придется проявить креативность и временно изолировать мебель от питомца.

Как быть со шторами?

Помимо необходимости точить когти, у кошек есть еще одна типичная потребность — находиться выше всех окружающих. Это позволяет им чувствовать себя в безопасности, скрываясь от потенциальных угроз.

Кроме того, с высоты удобнее выслеживать «добычу», и просто наблюдать за всем, ведь это одно из любимых развлечений кошек.

Часто кошки устраивают свои наблюдательные пункты на карнизах, и если запрыгнуть туда не получается, они начинают взбираться по шторам, оставляя зацепки и рваные следы. Попытки запретить такие «восхождения» вряд ли решат проблему — кошка не перестанет лазить по занавескам, просто будет делать это, когда за ней не следят.

Лучшее решение — предоставить питомцу возможность заниматься «альпинизмом» на законных основаниях. Для этого можно оборудовать комнаты, где кошка проводит больше всего времени, разноуровневыми комплексами. Горизонтальные площадки таких комплексов лучше установить на высоте двух и более метров от пола, то есть чуть выше человеческого роста.

Да, такие комплексы стоят недешево, но их можно заменить длинным столбиком из дерева или пластиковой трубы, обмотанным джутом или хлопковым канатом. Если установить и закрепить такой столбик рядом со шкафом, кошка сможет забираться на самую верхнюю точку квартиры и спокойно наблюдать за происходящим внизу.

Как защитить одежду от повреждений

Существует мнение, что собаки привязываются к человеку, а кошки — к дому. Но это не совсем так. Да, кошки действительно привыкают к обстановке квартиры, но они также привязываются и к своим хозяевам, ожидая их возвращения и грустя, если расставание затягивается.

Однако кошки сами выбирают момент, когда хотят пообщаться. Поэтому может показаться, что они недотроги и «сами по себе».

Именно поэтому внимание со стороны кошки становится особенно ценным. Ощущение портят лишь зацепки на новых джинсах, оставленные питомцем своими острыми коготками.

Как защитить гардероб? Один из вариантов — научить кошку не забираться на колени, а ложиться рядом. Или хотя бы забираться не полностью, а класть на них только передние лапки.

Другой вариант — иметь под рукой дежурное покрывало, подушку или рогожку для защиты брюк или колготок, а также коленей от кошачьих когтей.

Но главное — уделять внимание кошке в течение дня: разговаривать с ней, предлагать лакомства и время от времени чесать за ушком. Если закрыть недостаток внимания, у питомца снизится настойчивое желание залезть хозяину на колени.

Еще один способ спасти джинсы — выучить с кошкой стоп-сигнал, который можно использовать в различных ситуациях.

Он выглядит так: рука вытянута вперед, ладонь развернута перпендикулярно к ней, внутренняя сторона обращена к кошке. Этот жест сопровождается словом «Нет», произносить которое нужно спокойно, но уверенно. Для кошки это станет понятным предупредительным сигналом, который говорит о том, что хозяин в данный момент не готов сидеть с ней в обнимку. Но это не должно пугать животное, а быть встроенным в понятную для него систему знаков.